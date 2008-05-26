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Дружинин Егор Павлович
Дружинин Егор Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.2008
Пол
Мужской
Отец
Дружинин Павел Юрьевич
1983 г.р.
Мать
Дружинина Татьяна Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2008
Отец:
Дружинин Павел Юрьевич
Мать:
Дружинина Татьяна Владимировна
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