Ушаков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.10.1940
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Вичугский РВК, Ивановская обл., Вичугский р-н
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Москвы»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
13.05.1945
Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 27/н от: 13.05.1945 Издан: 234 иад 6 иак
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Смерть
Неизвестно