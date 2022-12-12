Ушаков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Иван Дмитриевич

Ушаков Иван Дмитриевич

avatar

Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Призыв на военную службу
?.10.1940
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Вичугский РВК, Ивановская обл., Вичугский р-н
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Москвы»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
13.05.1945
Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 27/н от: 13.05.1945 Издан: 234 иад 6 иак
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close