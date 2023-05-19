Оноприенко (Михайлова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оноприенко (Михайлова) Клавдия Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Михайлов Николай Кузьмич

Мать: Михайлова Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
До 1940

Сын: Оноприенко Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Оноприенко Григорий

Рождение ребёнка
До 1940

Сын: Оноприенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Оноприенко Григорий

Рождение ребёнка
До 1940

Дочь: Скиба Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Оноприенко Григорий

Рождение ребёнка
До 1940

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Оноприенко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оноприенко Григорий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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