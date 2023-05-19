Оноприенко (Михайлова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Рождение ребёнка
До 1940
Сын: Оноприенко Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Оноприенко Григорий
Рождение ребёнка
До 1940
Сын: Оноприенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Оноприенко Григорий
Рождение ребёнка
До 1940
Дочь: Скиба Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Оноприенко Григорий
Рождение ребёнка
До 1940
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Оноприенко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оноприенко Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно