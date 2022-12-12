Каримуллин Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримуллин Рашит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримуллина Людмила Александровна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримуллина Людмила Александровна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримуллина Людмила Александровна

Смерть
1987
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