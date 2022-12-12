Каримуллин Рашит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримуллина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримуллина Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987