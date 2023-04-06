Фомина (Григорьева) Агриппина
Место рождения
Дата рождения20.06.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1866
Отец: Григорьевъ Александръ
Мать: Григорьева Васса
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фомина Марфа
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Фоминъ Николай
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Фоминъ Степанъ
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Фоминъ Андрей
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
06.09.1894
Сын: Фоминъ Федоръ
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1904
Дочь: Фомина Ксенія
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминъ Михаилъ