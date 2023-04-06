Фомина (Григорьева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Григорьева) Агриппина

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1866

Отец: Григорьевъ Александръ

Мать: Григорьева Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фомина Марфа

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Фоминъ Николай

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1892

Сын: Фоминъ Степанъ

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Фоминъ Андрей

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
06.09.1894

Сын: Фоминъ Федоръ

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1904

Дочь: Фомина Ксенія

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминъ Михаилъ

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