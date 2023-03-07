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Ерофеев Егор Васильевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

03.04.1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Ерофеев (однодворец) Василий Гаврилович

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Антоновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ерофеев (однодворец) Семен Егорович

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Антоновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Антоновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Мария Антоновна

Смерть
03.04.1787
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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