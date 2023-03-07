Ерофеев Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти03.04.1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Ерофеев (однодворец) Василий Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ерофеев (однодворец) Семен Егорович
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерофеева Мария Антоновна
Смерть
03.04.1787