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Инвлев Клавдий Андреевич

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.08.1929

Дата смерти

09.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929

Отец: Иевлев Андрей Федорович

Мать: Иевлева Анна Михайловна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.02.1956

Сын: Иевлев Николай Клавдиевич

Мать ребёнка: Иевлева Таисья Петровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1958

Дочь: Иевлева Анна Клавдиевна

Мать ребёнка: Иевлева Таисья Петровна

Рождение ребёнка
02.04.1959

Сын: Иевлев Сергей Клавдиевич

Мать ребёнка: Иевлева Таисья Петровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Таисья Петровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
09.06.2004
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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