Инвлев Клавдий Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1929
Дата смерти09.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929
Отец: Иевлев Андрей Федорович
Мать: Иевлева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1956
Сын: Иевлев Николай Клавдиевич
Мать ребёнка: Иевлева Таисья Петровна
Рождение ребёнка
14.02.1958
Дочь: Иевлева Анна Клавдиевна
Мать ребёнка: Иевлева Таисья Петровна
Рождение ребёнка
02.04.1959
Мать ребёнка: Иевлева Таисья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иевлева Таисья Петровна
Смерть
09.06.2004