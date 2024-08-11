Кучмасова Ксения Казьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патерика (Кучмасова) Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Кучмасов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучмасов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кучмасов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучмасов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Кучмасов Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно