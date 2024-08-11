Кучмасова Ксения Казьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучмасова Ксения Казьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патерика (Кучмасова) Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Кучмасов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучмасов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кучмасов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучмасов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Кучмасов Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучмасов Григорий Михайлович

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