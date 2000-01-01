Ефимов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1994

Отец: не указан

Мать: Ефимова Ирина Ивановна

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