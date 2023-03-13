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Гудовъ Петръ
Гудовъ Петръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1807
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гудовъ Петръ
1778 г.р.
Мать
Гудова (Кононова) Мавра
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1807
Отец:
Гудовъ Петръ
Мать:
Гудова Мавра
Смерть
Неизвестно
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