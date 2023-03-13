Гудовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудовъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1807

Отец: Гудовъ Петръ

Мать: Гудова Мавра

Смерть
Неизвестно
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