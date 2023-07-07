Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Жинкина (Исаева) Елена Анатольевна
Жинкина (Исаева) Елена Анатольевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1929
Пол
Женский
Отец
Жинкин Анатолий Васильевич
1890 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1929
Отец:
Жинкин Анатолий Васильевич
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия