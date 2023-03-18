Хапалова Валентина Семеновна
Место рождения
Дата рождения09.05.1936
Дата смерти18.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1956
Сын: Хапалов Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Хапалов Валентин Анатольевич
Рождение ребёнка
19.07.1965
Дочь: Кирсанова (Хапалова) Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Хапалов Валентин Анатольевич
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
18.03.2023