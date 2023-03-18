Хапалова Валентина Семеновна 09.05.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хапалова Валентина Семеновна

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

09.05.1936

Дата смерти

18.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936

Отец: Копытов Семен Михайлович

Мать: Копытова (Бейдина) Ефросинья Ивановна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапалов Валентин Анатольевич

Рождение ребёнка
28.05.1956

Сын: Хапалов Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Хапалов Валентин Анатольевич

Рождение ребёнка
19.07.1965

Дочь: Кирсанова (Хапалова) Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Хапалов Валентин Анатольевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
18.03.2023

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