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Платаненков Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1997

Отец: Платаненков Константин Евгеньевич

Мать: Платаненкова Татьяна Анатольевна

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