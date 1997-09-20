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Платаненков Сергей Константинович
Платаненков Сергей Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.1997
Пол
Мужской
Отец
Платаненков Константин Евгеньевич
1974 г.р.
Мать
Платаненкова Татьяна Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1997
Отец:
Платаненков Константин Евгеньевич
Мать:
Платаненкова Татьяна Анатольевна
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