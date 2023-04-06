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Румянцев Герман Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.11.1931

Дата смерти

02.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931

Отец: Румянцев Сергей Федорович

Мать: Зотова-Румянцева Нина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1949 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Московский Геолого-разведочный институт им. С.Орджоникидзе по специальности "геология и разведка месторождений полезных ископаемых" | Диплом Ж№598579 Выдан нагрудный знак 28/2-54
Награда
31.12.1954
Медаль "АО Совкитметалл" Министерства Тяжелой промышленности КНР №559 за выдающиеся достижения в работе Советско-Китайского Акционерного Общества редких металлов
Бракосочетание
24.11.1955

Жена: Румянцева Элиа Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.09.1957

Дочь: Румянцева Алена Германовна

Мать ребёнка: Румянцева Элиа Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1976
ЦНИГРИ
зав отделом минералогии
Смерть
02.12.1987
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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