Румянцев Герман Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1931
Дата смерти02.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931
Образование
С 1949 по 1954
Московский Геолого-разведочный институт им. С.Орджоникидзе по специальности "геология и разведка месторождений полезных ископаемых" | Диплом Ж№598579 Выдан нагрудный знак 28/2-54
Награда
31.12.1954
Медаль "АО Совкитметалл" Министерства Тяжелой промышленности КНР №559 за выдающиеся достижения в работе Советско-Китайского Акционерного Общества редких металлов
Бракосочетание
24.11.1955
Жена: Румянцева Элиа Федоровна
Рождение ребёнка
11.09.1957
Дочь: Румянцева Алена Германовна
Мать ребёнка: Румянцева Элиа Федоровна
Работа или профессия
1976
ЦНИГРИ
зав отделом минералогии
Смерть
02.12.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно