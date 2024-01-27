Crain Harvey Orland — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCrain Harvey Orland

Crain Harvey Orland

Место рождения

Rock Island, Leflore County, Oklahoma, United States

Дата рождения

26.05.1910

Дата смерти

26.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Rock Island, Leflore County, Oklahoma, United States
Рождение ребёнка
27.04.1931

Дочь: Anna Mae

Мать ребёнка: Crain Alice (Allie) Lucille

Spiro Leflor, Oklahoma
Смерть
26.08.1975
Sheridan, Placer, California, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close