Crain Harvey Orland
Место рожденияRock Island, Leflore County, Oklahoma, United States
Дата рождения26.05.1910
Дата смерти26.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1910
Rock Island, Leflore County, Oklahoma, United States
Рождение ребёнка
27.04.1931
Дочь: Anna Mae
Мать ребёнка: Crain Alice (Allie) Lucille
Spiro Leflor, Oklahoma
Смерть
26.08.1975
Sheridan, Placer, California, United States