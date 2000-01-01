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Balzer Abram 514037
Balzer Abram 514037
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.1875
Пол
Мужской
Отец
Balzer David 760170
1850 г.р.
Мать
Balzer (Reimer) Elizabeth 760171
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875
Отец:
Balzer David 760170
Мать:
Balzer Elizabeth 760171
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