Balzer Abram 514037 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Balzer Abram 514037

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1875

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875

Отец: Balzer David 760170

Мать: Balzer Elizabeth 760171

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