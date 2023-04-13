Михайлова Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Марина Андреевна

Михайлова Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

31.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1860

Сын: Михайлов Никита Федорович

Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
16.06.1862

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
11.07.1867

Дочь: Марина Федоровна

Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Черкашина Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Федор Прохорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1922
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close