Михайлова Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти31.05.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1860
Сын: Михайлов Никита Федорович
Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
16.06.1862
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
11.07.1867
Дочь: Марина Федоровна
Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Черкашина Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Михайлов Федор Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1922
Причина смерти: старость