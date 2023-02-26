Агафия (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Семён Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Павлов
Рождение ребёнка
07.02.1820
Дочь: Агафия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Павлов
Рождение ребёнка
12.09.1824
Дочь: Федора Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Павлов
Рождение ребёнка
20.06.1835
Сын: Иван Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Павлов
Смерть
Неизвестно