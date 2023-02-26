Агафия (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Семён Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Павлов

Рождение ребёнка
07.02.1820

Дочь: Агафия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Павлов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1824

Дочь: Федора Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Павлов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1835

Сын: Иван Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Павлов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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