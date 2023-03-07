Балова (Матвеева) Анна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балова (Матвеева) Анна Зиновьевна

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1876 ст.

Муж: Балов Иван Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1876 ст.

Дочь: Балова Иумания Ивановна

Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.

Сын: Балов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1886 ст.

Сын: Балов Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1889 ст.

Дочь: Балова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1893 ст.

Дочь: Балова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.

Сын: Балов Косма (Козьма) Иванович

Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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