Балова (Матвеева) Анна Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1876 ст.
Дочь: Балова Иумания Ивановна
Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
23.06.1886 ст.
Сын: Балов Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
20.02.1889 ст.
Дочь: Балова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
25.08.1893 ст.
Дочь: Балова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.
Сын: Балов Косма (Козьма) Иванович
Отец ребёнка: Балов Иван Леонтиевич
Смерть
Неизвестно