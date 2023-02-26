Федора Иванова
Место рожденияРебешкина
Дата рождения1790
Дата смерти07.10.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Ребешкина
Рождение ребёнка
29.07.1823
Сын: Ребешкин Калиник Тимофеев
Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафия Тимофеева
Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1833