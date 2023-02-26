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Федора Иванова

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Место рождения

Ребешкина

Дата рождения

1790

Дата смерти

07.10.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Ребешкина
Рождение ребёнка
29.07.1823

Сын: Ребешкин Калиник Тимофеев

Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафия Тимофеева

Отец ребёнка: Ребешкин Тимофей Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребешкин Тимофей Карпов

Смерть
07.10.1833
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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