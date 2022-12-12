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Елена

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Место рождения

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1809

Муж: Иван Афанасьев

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Захар Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Верхний Мелекесс, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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