Елена
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1809
Муж: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Захар Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Смерть
Неизвестно