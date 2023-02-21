Баксанова (Кочемовская) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Кочемовская) Дарья Андреевна

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Место рождения

Степановский острожек

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановский острожек
Степановский острожек
Рождение ребёнка
1748

Сын: Баксанов Лазарь

Отец ребёнка: Баксанов Афанасий

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Афанасий

Смерть
Неизвестно
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