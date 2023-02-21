Баксанова (Кочемовская) Дарья Андреевна
Место рожденияСтепановский острожек
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Степановский острожек
Степановский острожек
Рождение ребёнка
1748
Сын: Баксанов Лазарь
Отец ребёнка: Баксанов Афанасий
Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Афанасий
Смерть
Неизвестно