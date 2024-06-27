Бакшаев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакшаев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакшаев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Красилова (Бакшаева) Дарья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно