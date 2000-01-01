Ширшов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1981

Отец: Ширшов Евгений

Мать: Ширшова Марина

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