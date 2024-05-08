(Михайлова) Агрипина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Агрипина Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Муж: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1891 ст.

Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1893 ст.

Сын: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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