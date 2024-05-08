(Михайлова) Агрипина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1891 ст.
Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Рождение ребёнка
04.08.1893 ст.
Сын: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.
Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Смерть
Неизвестно