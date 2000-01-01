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(Борцова) Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1893

Отец: Борцов Фома

Мать: Борцова Матрёна

Смерть
Неизвестно
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