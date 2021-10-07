Лотков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотков Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1939

Дата смерти

07.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1967

Сын: Лотков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Лоткова Лариса Ефимовна

Рождение ребёнка
09.07.1973

Сын: Лотков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лоткова Лариса Ефимовна

Смерть
07.10.2021
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