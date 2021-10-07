Лотков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1939
Дата смерти07.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1967
Сын: Лотков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Лоткова Лариса Ефимовна
Рождение ребёнка
09.07.1973
Сын: Лотков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лоткова Лариса Ефимовна
Смерть
07.10.2021