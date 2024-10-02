Dietz Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDietz Jacob

Dietz Jacob

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

1849 г.р.
1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Dietz Johann Jacob

Мать: Dietz (Geweiler) Christine

Бракосочетание
02.05.1871

Жена: (Plätzer) Catharina

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Eigster (Plätzer) Ida Christine

Мать ребёнка: (Plätzer) Catharina

Бракосочетание
06.04.1876

Жена: (Fink) Catharina

Рождение ребёнка
14.06.1883

Сын: Dietz Johann Martin

Мать ребёнка: (Fink) Catharina

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.