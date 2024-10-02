Dietz Jacob
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Dietz Johann Jacob
Бракосочетание
02.05.1871
Жена: (Plätzer) Catharina
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Eigster (Plätzer) Ida Christine
Мать ребёнка: (Plätzer) Catharina
Бракосочетание
06.04.1876
Жена: (Fink) Catharina
Рождение ребёнка
14.06.1883
Сын: Dietz Johann Martin
Мать ребёнка: (Fink) Catharina
Смерть
Неизвестно