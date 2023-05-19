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Полуляхов Григорий Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1862

Отец: Полуляхов Алексей Андреевич

Мать: Полуляхова Мария Кузьминична

Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
23.08.1887

Сын: Полуляхов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
16.05.1889

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Полуляхов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1893

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
25.03.1897

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
26.05.1898

Сын: Полуляхов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
20.08.1901

Сын: Полуляхов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Полуляхов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Полуляхов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
07.12.1907

Сын: Полуляхов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1909

Сын: Полуляхов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна

Бракосочетание
16.05.1910

Жена: Полуляхова Агриппина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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