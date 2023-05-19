Полуляхов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1862
Бракосочетание
02.11.1886
Рождение ребёнка
23.08.1887
Рождение ребёнка
16.05.1889
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
13.09.1891
Рождение ребёнка
12.07.1893
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
25.03.1897
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
26.05.1898
Сын: Полуляхов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1901
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Полуляхов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Полуляхов Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
07.12.1907
Сын: Полуляхов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.10.1909
Сын: Полуляхов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Алексеевна
Бракосочетание
16.05.1910
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно