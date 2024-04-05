Reluga (Trentowska) Franciszka Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Reluga (Trentowska) Franciszka

Место рождения

Przedświt/Wąsewo

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Trentowski Maciej

Мать: Trentowska (Banaszek) Marianna

Przedświt/Wąsewo
Бракосочетание
29.06.1875

Муж: Reluga Jan

Wąsewo akt 12/1875
Рождение ребёнка
19.04.1876

Сын: Reluga Wojciech

Отец ребёнка: Reluga Jan

Wąsewo akt 51/1876
Рождение ребёнка
17.07.1878

Дочь: Łazarecka (Reluga) Marianna

Отец ребёнка: Reluga Jan

Wąsewo akt 104/1878
Смерть
Неизвестно

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