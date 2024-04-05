Reluga (Trentowska) Franciszka
Место рожденияPrzedświt/Wąsewo
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Trentowski Maciej
Przedświt/Wąsewo
Бракосочетание
29.06.1875
Муж: Reluga Jan
Wąsewo akt 12/1875
Рождение ребёнка
19.04.1876
Сын: Reluga Wojciech
Отец ребёнка: Reluga Jan
Wąsewo akt 51/1876
Рождение ребёнка
17.07.1878
Дочь: Łazarecka (Reluga) Marianna
Отец ребёнка: Reluga Jan
Wąsewo akt 104/1878
Смерть
Неизвестно