Домна Никифорова
Место рожденияд.Жероненок Пятницкой волости Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жероненок Пятницкой волости Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1848
Муж: Евсигней Парфенов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 18.09.1851
Дочь: Хритонова Любовь Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Парфенов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно