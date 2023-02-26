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Домна Никифорова

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Место рождения

д.Жероненок Пятницкой волости Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жероненок Пятницкой волости Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1848

Муж: Евсигней Парфенов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 18.09.1851

Дочь: Хритонова Любовь Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Парфенов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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