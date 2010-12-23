Медникова Амелия Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медникова Амелия Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2010

Отец: не указан

Мать: Бакирова Алия Руслановна

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