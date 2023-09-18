Мотов Семен Павлович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотов Семен Павлович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотов Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мотов Матвей Семенович

Мать ребёнка: ?

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов Андрей Семёнов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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