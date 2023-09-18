Мотов Семен Павлович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотов Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: ?
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов Андрей Семёнов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно