Hermann
Место рожденияBrandenburg, Prussia,
Дата рождения1280
Дата смерти01.02.1308
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1280
Brandenburg, Prussia,
Бракосочетание
?.09.1295
Жена: Anna
Graz, Steiermark, Austria
Рождение ребёнка
29.05.1301
Дочь: Von Brandenburg-Salzwedel Jutta
Мать ребёнка: Anna
Brandenburg, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.02.1308
Lübz, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Похороны
1308