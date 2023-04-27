Hermann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hermann

Место рождения

Brandenburg, Prussia,

Дата рождения

1280

Дата смерти

01.02.1308

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1280

Отец: Von Brandenburg Otto

Мать: Von Brandenburg Judith Countesson

Brandenburg, Prussia,
Бракосочетание
?.09.1295

Жена: Anna

Graz, Steiermark, Austria
Рождение ребёнка
Около 1296

Дочь: Matilda

Мать ребёнка: Anna

Bradndenburg, Germany
Рождение ребёнка
29.05.1301

Дочь: Von Brandenburg-Salzwedel Jutta

Мать ребёнка: Anna

Brandenburg, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Elisabeth

Мать ребёнка: Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.02.1308
Lübz, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Похороны
1308
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