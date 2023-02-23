Никашкина (Таджикистан г. Исфара) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никашкина (Таджикистан г. Исфара) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никашкин (исфара Ленинобадск Обл.)) Аким- Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никашкин (исфара Ленинобадск Обл.)) Аким- Иванович

Смерть
Неизвестно
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