Хорват Дмитрий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мими
Мать ребёнка: Камилла Альбертовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорват Митюн
Мать ребёнка: Камилла Альбертовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камилла Альбертовна
Смерть
1937