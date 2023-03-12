Хорват Дмитрий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорват Дмитрий Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мими

Мать ребёнка: Камилла Альбертовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорват Митюн

Мать ребёнка: Камилла Альбертовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камилла Альбертовна

Смерть
1937
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