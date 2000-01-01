Перевалова (Багаева) Евдоки Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова (Багаева) Евдоки Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Багаев Филип Самсонович

Мать: не указана

Смерть
После 1763
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