Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

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Место рождения

г-жи Темишевой сельца Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

г-жи Темишевой сельца Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1849

Муж: Алексей Андреев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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