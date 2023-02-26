Евдокия Михайлова
Место рожденияг-жи Темишевой сельца Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
г-жи Темишевой сельца Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1849
Муж: Алексей Андреев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно