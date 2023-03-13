Кокушкина Маремьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кокушкинъ Антонъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кокушкинъ Антонъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кокушкинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокушкинъ Петръ
Смерть
1793