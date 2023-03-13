Кокушкина Маремьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Маремьяна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кокушкинъ Антонъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кокушкинъ Антонъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кокушкинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кокушкинъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкинъ Петръ

Смерть
1793
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