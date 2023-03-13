Кокушкинъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокушкинъ Кириллъ

Кокушкинъ Кириллъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кокушкинъ Петръ

Мать: Кокушкина Маремьяна Петрова