Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1845
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Васильевич
Смерть
Неизвестно