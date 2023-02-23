Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1845

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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