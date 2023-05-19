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Абрамович Мария Иосифовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1876

Дочь: Боровко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич

Рождение ребёнка
27.05.1878

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич

Рождение ребёнка
31.05.1880

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич

Рождение ребёнка
15.08.1882

Сын: Абрамович Александр Николаевич

Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич

Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Абрамович Николай Николаевич

Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.12.1887

Сын: Абрамович Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич

Рождение ребёнка
22.11.1889

Сын: Абрамович Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамович Николай Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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