Абрамович Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1876
Дочь: Боровко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич
Рождение ребёнка
27.05.1878
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич
Рождение ребёнка
31.05.1880
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич
Рождение ребёнка
15.08.1882
Сын: Абрамович Александр Николаевич
Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич
Рождение ребёнка
16.11.1884
Сын: Абрамович Николай Николаевич
Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.12.1887
Сын: Абрамович Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич
Рождение ребёнка
22.11.1889
Сын: Абрамович Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Абрамович Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно