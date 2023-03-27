Hutchison (Moats) Hannah Abigail
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1849
Дата смерти05.08.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Hutchison Nelson
Отец ребёнка: Hutchison Robert B.
Рождение ребёнка
02.02.1878
Дочь: Berger Blanche May
Отец ребёнка: Hutchison Robert B.
Newark, Licking, Ohio, United States
Рождение ребёнка
09.09.1884
Отец ребёнка: Hutchison Robert B.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hutchison Clyde
Отец ребёнка: Hutchison Robert B.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Cora
Отец ребёнка: Hutchison Robert B.
Смерть
05.08.1931