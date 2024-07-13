Прохорова (Морозова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Игорь Борисович
Рождение ребёнка
09.05.1977
Дочь: Пайкова (Прохорова) Елена Игоревна
Отец ребёнка: Прохоров Игорь Борисович