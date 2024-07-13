Прохоров Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова (Морозова) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
09.05.1977
Дочь: Пайкова (Прохорова) Елена Игоревна
Мать ребёнка: Прохорова (Морозова) Тамара Александровна