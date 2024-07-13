Прохоров Игорь Борисович 27.10.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Игорь Борисович

Прохоров Игорь Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова (Морозова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
09.05.1977

Дочь: Пайкова (Прохорова) Елена Игоревна

Мать ребёнка: Прохорова (Морозова) Тамара Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.