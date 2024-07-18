Сенкова Агрипина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенкова Агрипина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенков Иван Макаров

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Сенкова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Сенков Иван Макаров

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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