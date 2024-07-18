Сенкова Агрипина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сенков Иван Макаров
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Сенкова Ксения Иванова
Отец ребёнка: Сенков Иван Макаров
Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно