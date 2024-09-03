Пустынин Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустынин Егор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимарская Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Пустынина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустынин Василий Егорович

Мать ребёнка: Пустынина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустынин Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Пустынина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Пустынина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустынин Иван Егорович

Мать ребёнка: Пустынина Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустынина Елизавета Петровна

Смерть
Неизвестно

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