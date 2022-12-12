Наместников Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаместников Александр Семенович

Наместников Александр Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Наместников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Наместникова Александра Васильевна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наместникова Асклиада Александровна

Мать ребёнка: Наместникова Александра Васильевна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наместникова Александра Васильевна

Смерть
До 1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close