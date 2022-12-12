Наместников Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Наместников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Наместникова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наместникова Асклиада Александровна
Мать ребёнка: Наместникова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1825