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Харина Федосья Антипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Агрофена Лукина

Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Харин Демид (Диомид) Лукин

Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Харин Кондратий Лукин

Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Харин Максим Лукин

Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Авдотья (2-я) Лукина

Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Авдотья Лукина

Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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