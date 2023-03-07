Харина Федосья Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Агрофена Лукина
Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Харин Демид (Диомид) Лукин
Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Харин Максим Лукин
Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Авдотья (2-я) Лукина
Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Авдотья Лукина
Отец ребёнка: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762