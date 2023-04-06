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Ульяновъ Ларионъ

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ульяновъ Андрей

Мать: Ульянова Оксинья Филиппова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ульяновъ Ларионъ

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ульяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ульяновъ Егоръ

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ульяновъ Ульянъ

Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Агафья Михайлова

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