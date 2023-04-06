Ульяновъ Ларионъ
Место рождения
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Ульяновъ Андрей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ульяновъ Ларионъ
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ульяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ульяновъ Егоръ
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ульяновъ Ульянъ
Мать ребёнка: Ульянова Агафья Михайлова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно